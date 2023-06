El drama de Sauzal Bonito: no tienen agua potable y se evacuaron en un camping

Aunque habían recibido una advertencia el viernes pasado, los vecinos de Sauzal Bonito no llegaron a tomar dimensión del caos que se avecinaba . A partir de las intensas lluvias del fin de semana, el río Neuquén bajó con toda su bravura el domingo a la mañana y, en cuestión de horas, inundó o cercó casi el 80% de las viviendas de la localidad . Los que pudieron, buscaron refugio en las casas que sus familiares tienen en zonas más altas. Los demás, montaron carpas en un campamento porque el agua les llegó hasta las ventanas.

"No creíamos que iba a ser tan grande la crecida, estábamos confiados en que no porque el río traía muy poca agua", dijo Cintia Navarrete, una de las vecinas de Sauzal Bonito que, por fortuna, vive en la zona más alta de la ciudad. Aunque el agua no llegó hasta su casa, sí cercó la vivienda de sus padres, por lo que tuvo que combatir la crecida a contrarreloj: cruzó el pueblo para asistirlos, levantar los muebles y rescatar a sus animales.