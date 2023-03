El enojo de la China Suárez con un notero que le preguntó por Wanda Nara

Pero a pesar que ya ha pasado mucha agua bajo el puente de aquella historia, parece que las asperezas no se limaron del todo, y hace unas semanas le preguntaron a Wanda acerca de su nuevo look con pelo morocho, donde algunos señalaban que quería imitar a su enemiga, ella disparó: “No veo sus fotos porque la tengo bloqueada así que no tengo ni idea lo que sube y lo que no sube”.

Pero ahora fue la otra punta la que habló al respecto en una nota con Socios del Espectáculo de El Trece, donde le consultaron de todo, y obviamente no pudo escapar de que le consulten sobre la mayor de las Nara.

china suarez reaccion wanda nara Eugenia Suárez tuvo una fuerte reacción cuando le preguntaron por Wanda Nara

El periodista hizo una breve introducción haciendo alusión a que haría una pregunta que quizás no le iba a gustar pero pidiéndole que le responda y que no se vaya, a lo que ella le contestó: “Terminémosla bien, ¿para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?”.

“Después me dicen 'no le preguntaste a la China por Wanda'”, le replicó el cronista, a lo que de manera tajante, la China le dijo: “Vos tenés que tener huevos, plantarte en la vida y decir ‘yo no hago esas cosas. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro', no la cagués”.

Pare cerrar, el notero dejó las cosas ahí y le agradeció a la ex Casi Ángeles: “Eugenia, gracias por esta nota. No es la intención incomodarte, de verdad”. Para cerrar, ella le dijo: “Estuviste a punto pero no me incomodaste”.