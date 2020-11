El EPAS se comprometió a hacer la conexión de agua a los bomberos de Caviahue

“Estamos haciendo relevando las redes, haciendo obras de cloacas en el sector sur. Ese reclamo lo escuchamos hace una semana. Estuvimos relevando y son 200 metros de cañería los que hay que hacer hasta el cuartel de bomberos. Es un trámite que nunca lo habíamos registrado con ese tiempo, averiguamos con la ENSI y tampoco pudimos recabar algún dato”, aseguró Millán en declaraciones a LU5.

Sin embargo, los bomberos cuentan con varias notas que datan que iniciaron el trámite de pedido de conexión en 2018, cuando comenzaron con la construcción del cuartel en tierra propia, dado que antes alquilaban un garaje.

Los bomberos denunciaron que no sólo viven una odisea para cargar la autobomba en un playón sino también para realizar cualquier tarea en el cuartel. Dado que no tienen agua ni para tomar, ni para el baño y ni siquiera para higienizarse. Diariamente tienen que llevar bidones para abastecerse.

“Ya estamos haciendo las acciones para realizar la obra, creo que se está haciendo con el municipio. Vamos a realizar la conexión, pero hay que hacer un nexo de 200 metros de longitud para no afectar a ningún vecino”, indicó el titular del organismo provincial.

Millán reiteró que ENSI no tenía registrado el requerimiento con ese tiempo y que cuando el EPAS expandió sus servicios al interior no encontró antecedente y cuando llamaron a los empleados de ENSI no lo recordaban.

bomberos-caviahue-notas-agua.jpeg Gentileza

bomberos-caviahue-notas.jpeg Gentileza

bomberos-caviahue-notas.jpeg Gentileza