"El estado cumplió y ahora es tiempo de las personas"

Leandro Bertoya. Intendente de San Patricio del Chañar. La ciudad no tiene casos de COVID-19, pero apela a la responsabilidad individual de seguir manteniendo ese escenario.

Leandro Bertoya dice que San Patricio del Chañar no está exento de tener en algún momento algún caso de coronavirus, a pesar de que se tomen las medidas preventivas. El intendente fue uno de los pioneros en abrir un protocolo para los comerciantes (mucho antes del take away), pero que finalmente fue “bochado” por el gobierno provincial. Le preocupa la “irresponsabilidad” individual y destacó el rol del Estado.