El estrés académico, una razón de abandono para los estudiantes

La primera actividad se desarrolló el viernes con una charla introductoria a cargo de los psicólogos Federico Fushan y Fabrina Gatti, que continuarán con dos talleres de cuatro horas de duración en los cuales los estudiantes podrán acceder a herramientas para manejar estas situaciones, especialmente en épocas de exámenes finales.

Problema

Fushan explicó que últimamente "se observó la problemática específica del estrés del estudiante en situación académica. Comprobamos, en base a la demanda, que a los estudiantes de la universidad pública se les complica enfrentar situaciones de examen que derivan en angustia, ansiedad y que impactan en una sensación de frustración o desamparo".

El especialista advirtió que esta situación "puede desembocar en un abandono de la carrera o puede significar una variable que incida fuertemente en eso".

"No se le estaba dando mucha importancia a este tipo de situaciones", remarcó.

El estrés, subrayó, no solamente se manifiesta en una situación de examen "sino que atraviesa otras variables como las presiones familiares, el mandato social o aquellas en las cuales los estudiantes se recriminan que, si no rinden bien, no sirve".

El psicólogo consideró que los exámenes orales son los que más impactan como estresores de los estudiantes.

En los talleres, los especialistas facilitan herramientas para detectar si es que efectivamente hay estrés y, si éste aparece, cómo evitar que adquiera un carácter patológico.

"El estrés es algo de la vida, el tema es cuando incide en el desempeño vital", expresó Fushan.

Cada caso es particular. La cuestión no es lineal, pero las herramientas que aportan los especialistas pueden ser utilizadas de forma concreta.

La universidad incorporó herramientas para abodar el tema.

