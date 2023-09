El ex de Morena Rial en guerra: le quiere sacar el hijo

Morena Rial y Facundo Ambrosioni , su ex pareja, están envueltos en un nuevo escándalo después de que la joven lo denunciara a su él por no devolverle a su hijo.

Finalmente, y para tranquilidad de la hija del periodista, More se pudo reencontrar con el niño aunque la causa con Facundo sigue adelante.

En medio de esta trifulca, el mismo Ambrosioni dio los detalles de este conflicto y contó la verdad de por qué quiere que su hijo viva con él y no con Morena.

“No cuentan la parte que no les conviene a ellos. No quiero que vuelva con ella por la vida que estaba llevando Fran", disparó Ambrosioni en TN Show.

Luego, el ex de Morena Rial reveló cuál es su miedo. " Estaba corriendo muchos riesgos con Morena. Hace tiempo vengo luchando por esto”, agregó.

Semanas atrás, Jorge Rial revelaba cómo se comunicaba con su nieto Francesca, a quien no veía desde hace tres meses. Fue en su paso por el programa Duro de Domar, que el periodista expresó: "Hablo con mi nieto clandestinamente. Tengo derecho, pero no quiero forzarlo y ejecutarlo judicialmente, me parece que está todo demasiado sensible", comenzó diciendo en su charla con la periodista Carla Czudnowsky.

Más adelante, el conductor detalló: "Con mi nieto hablé estos 15 días que estuvo con sus abuelos en Córdoba, hablaba todos los días, lo vi un rato, pero por ahora de manera clandestina”.

Rial, quien en retiradas ocasiones ha mostrado su amor por su nieto y se ha quejado por no poder verlo en medio del fuerte conflicto con su hija, Morena, compartió días después una foto del pequeño, en donde aparece en la parte trasera de un auto con un globo de River Plate, el club del que es fanático el periodista, por lo que presumió: "Gallina, como el tata".

Sin embargo, horas después, sorprendió al postear otras fotografías donde aparece el hijo de Morena en el living de la casa de su abuelo, y otro selfie donde aparecen juntos. En la imagen aparecen haciendo caras y sacando la lengua, dejando ver lo bien que la pasaron juntos, además agregó la palabra "Amor", en el posteo.