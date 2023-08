Jorge Rial reveló cómo hizo para poder ver a su nieto

Hace apenas unos días, Jorge Rial reveló cómo se comunicaba con su nieto Francesco Ambrosioni, a quien no veía desde hace tres meses. Fue en su paso por el programa Duro de Domar, que el periodista expresó: "Hablo con mi nieto clandestinamente. Tengo derecho, pero no quiero forzarlo y ejecutarlo judicialmente, me parece que está todo demasiado sensible", comenzó diciendo en su charla con la periodista Carla Czudnowsky.