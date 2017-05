El fiscal dijo que el ataque estuvo "muy bien planeado"

Cartasegna, quien tiene a su cargo una causa por presunta corrupción policial y varias por trata de personas, también había sido ya golpeado y amenazado en plena vía pública el fin de semana último, al parecer por dos hombres y una mujer, y denunció haber recibido también panfletos intimidatorios en su casa y en su despacho, los que decían "conozca al próximo Nisman", en relación al fiscal federal muerto el 18 de enero del 2015.

Dijo Cartasegna que "no se pudo prever de ninguna manera, con todos los custodios, con todo lo que he tenido, con la gente que me está encima... no dejé de ir a ningún lugar sin alguien al lado, así que buscaron la manera entre los "imposibles", y la encontraron", afirmó en referencia a su agresión.

El fiscal sostuvo que le tocó vivir un hecho “muy fuerte” y llamo a la tranquilidad “a la gente que uno quiere” tras ser dado de alta esta mañana en el Hospital Italiano, después de que ayer por la tarde apareció golpeado, amordazado y con las manos y los pies atados y con un cable al cuello, en su despacho.

En declaraciones a radio el Mundo, Cartasegna dijo: "Estoy bien, por suerte. Ya estoy tranquilo, pero no puedo contar lo que sucedió por las investigaciones. Pero fue bastante fuerte" dijo y consideró que "estuvo muy bien planeado".

"Lo principal es llevar tranquilidad a la gente que uno lo quiere o que expresó su solidaridad. Estoy lento, para hablar, discúlpenme pero me han dado muchos medicamentos, así que está medio difícil la situación para que pueda reconstruir lo que pasó", explicó.

El fiscal señaló que aún "no" logró "procesar" los hechos e hizo hincapié en la "prudencia" para que avancen las investigaciones.