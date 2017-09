El fiscal no investigó la denuncia por contrataciones en CALF y archivó la causa

El fiscal indicó que pese a la presentación efectuada y el listado aportado por el denunciante "no existen elementos que permitan sostener una hipótesis delictiva a investigar".

Según señaló el fiscal, citado por LU5, en la información dada por la Cooperativa "surge que los contratos siempre existieron porque se hace necesario para funciones específicas mantener ciertos contratos de locación, y que los mismos son aprobados por la mesa directiva de Calf y en forma posterior son ratificados por el Consejo de Administración".

En declaraciones realizadas esta mañana a LU5 el abogado Luis Figueroa, quien realizó la denuncia ante los fiscales de Delitos Patrimoniales, explicó que avanzó con ese pedido "para que investiguen a la cabeza de la Comisión de CALF, pensando que eso iba a dar pie para que el fiscal cumpla con sus deberes".

"El fiscal es el encargado de reunir todas las evidencias que tengan que ver con esa denuncia, y tiene 60 días para hacerlo. Lo llamativo en este caso fue que en menos de 48 horas ni siquiera hablaron con la Cooperativa. Directamente archivaron la denuncia", aseguró Figueroa.

"Una empleada judicial me llamó ayer a media mañana para convocarme con la intención de ampliar mi denuncia. Después hablé con el fiscal Silva, que me dijo que no hacía falta que vaya porque él ya había tomado una determinación al respecto", señaló Figueroa, sorprendido por la decisión del fiscal.

"Yo tengo las pruebas y voy a insistir en esto. La sociedad merece saber qué pasó realmente. Tengo el nombre y el apellido de un subsecretario que está cumpliendo tareas y que también estaría cobrando como contratado en CALF. Voy a hacer una nueva presentación", concluyó el abogado.

