El FpV quiere que se "blinden" las acciones del Estado en YPF

Según los legisladores, en la actualidad corren peligro de embargo las acciones de la empresa petrolera bajo control estatal, las concesiones de exploración y explotación, la producción de esos yacimientos y el dominio sobre las decisiones de la empresa.

“Si bien la constitución es clara en cuanto que el dominio de los hidrocarburos es de las provincias, el manejo de las decisiones de YPF y de su directorio, radica en las acciones del Estado que hoy son potencialmente embargables”, indicaron los diputados, quienes aclararon que eso permitiría que un acreedor impago pueda quedarse con su propiedad.

De sancionarse, la participación accionaria del Estado no podrá utilizarse como garantía de deuda tanto en el orden nacional como provincial. En los fundamentos del proyecto se sostiene que “el decreto 29/17 del presidente Macri no sólo estableció como garantía de la Deuda Externa los Recursos Naturales, sino que también dejó la puerta abierta a que un acreedor al cual no se le cancele el préstamo otorgado al país, se apropie de las acciones de YPF”. Explicaron que la titularidad y tenencia de ese paquete mayoritario de acciones dio derecho, años atrás, a que el gobierno condujera el directorio de la petrolera y esa fue la herramienta que permitió “recuperar la soberanía energética”.

En cuanto a Neuquén y Río Negro, Martínez y Soria coincidieron que sus gobernadores son “condescendientes” con las del gobierno nacional y que, en el caso de YPF, hacen “seguidismo del proyecto de achicamiento y desguace del macrismo”.