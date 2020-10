El Frente de Todos exige cobrar las multas a las tomas VIP

Días atrás, el secretario municipal de Gobierno, Juan Hurtado, explicó que llevan cuatro meses sin cobrar las multas por la “complejidad” de la ordenanza contra las tomas VIP, identificada con el número 13.618. Dijo que necesitan un decreto reglamentario en el que intervienen áreas muy distintas y eso demora la posibilidad de sancionar.

Zúñiga replicó que “no hay ninguna complejidad” y exigió “la aplicación inmediata de las multas, porque la ordenanza está vigente y corren los plazos; cada mes que pasa, es mayor la deuda de las tomas VIP con todos los vecinos”.

Recordó que la ordenanza 13.618 se publicó recién en junio pasado, después de pasar más de tres años en un cajón, “y a partir de ahí tenían 60 días de plazo para reglamentar y aplicar, pero se excedieron en dos meses más”.

Zúñiga es querellante en una causa penal contra ex funcionarios municipales por la excesiva tardanza en hacer cumplir la ordenanza 13.618. Denunció que “la dilación es una doble vara, porque para estos casos de sectores de poder económico, judicial y político primero alegan la no aplicabilidad y después la complejidad, pero no cobran las multas”.

Subrayó que, a diferencia de lo que ocurre con otras usurpaciones, esta norma “quedó viciada por el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos de la gestión anterior y ahora, si corren los días, también los de esta gestión”.

Rincon Club de Campo Aunque la ordenanza quedó vigente hace cuatro meses, todavía no pueden cobrar las multas a las tomas vip, como la de Rincón Club de Campo.

Advirtió que, ante la presión pública, en el caso de Rincón Club, se intenta una negociación por las hectáreas usurpadas “y no hay nada que acordar, salvo que restituyan la tierra y paguen”.

Recalcó que, junto con la ordenanza, “hay un dictamen de la Sindicatura Municipal de 2018, que determinó que Rincón Club de Campo debe restituir las hectáreas que ocupó y pagar la reparación por anexamiento, que tampoco tiene ninguna complejidad y no se está cumpliendo”.