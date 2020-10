Las tomas vip zafaron de la multa por la letra chica

Aunque la ordenanza quedó vigente hace cuatro meses, todavía no pueden cobrar las multas a las tomas vip, como la de Rincón Club de Campo.

Con la ordenanza que sanciona a las tomas vip , siempre faltan cinco para el peso . Hubo un fuerte debate para aprobarla, después quedó cuatro años olvidada en un cajón y ahora no la pueden reglamentar. Juan Hurtado, el secretario de Gobierno del Municipio, afirmó que “la complejidad” de la norma les impide multar a los usurpadores.

Tras analizar el caso del country y otras tomas vip, los concejales resolvieron cobrarles una “reparación por anexamiento”, con montos cada vez más altos, para obligar a los usurpadores a devolver la tierra que invadieron.

Las sanciones debían aplicarse a partir de 2017, pero la norma quedó olvidada en un cajón durante la última gestión de Horacio Quiroga, junto con medio centenar de ordenanzas más. Por ese insólito descuido, hay una causa penal contra los ex funcionarios de Pechi.

En junio de este año, para reparar el olvido, el gabinete de Mariano Gaido publicó la ordenanza en el Boletín Oficial, para que entre en vigencia. A partir de allí, los usurpadores debían pagar la multa; sin embargo, pasaron cuatro meses y todo sigue igual.

votación tema Rincón Club.jpg

Hurtado explicó que no pueden sancionarlos todavía porque falta reglamentar la ordenanza. Necesitan un decreto que precise cómo van a calcular los metros cuadrados anexados para establecer las multas. También deben resolver cómo van a controlar las decenas de tomas vip de menor escala en toda la ciudad.

“Esto requiere de la intervención de distintas áreas de la municipalidad: Catastro, Planificación, Tierras, Obras Particulares, Ingresos Públicos; entonces, es una ordenanza con una complejidad para su implementación”, justificó el funcionario.

Aclaró que la norma no cayó en letra muerta, “está en vigencia, pero estamos articulando para ver cómo es el mecanismo para determinar el cobro”. Señaló que deben definir muy bien la letra chica, “porque es como si tuviese el nombre de Rincón Club, pero aplica para cualquier vecino que tomó por ahí un poquito más de su terreno para extender su alambrado, hacer un garaje o un quincho”.

Observó que, ante la posibilidad de existan numerosos anexamientos irregulares difíciles de detectar, “en el trabajo sobre el terreno, tenés que ir y ver cómo determinar los metros de ocupación para fijar la tasa para intimar y cobrarle al vecino”.

Indicó que, tras cuatro meses de trabajo, todavía no manejan una fecha para sancionar a los usurpadores vip. Recordó que el plazo formal para reglamentar era de dos meses, “pero eso fue cuando se promulgó la ordenanza, hace mucho tiempo”.

rincon club campo archivo.jpg Archivo

Negocian con Rincón Club por las hectáreas anexadas

El secretario de Gobierno, Juan Hurtado, confirmó que el Municipio está en negociaciones con Rincón Club de Campo Sociedad Anónima para regularizar las hectáreas usurpadas en el noreste de la ciudad. Aclaró que se trata de una alternativa más en análisis y aún “no hay nada en concreto”.

Hurtado afirmó que la negociación no implica una infracción a la ordenanza contra las tomas vip. Dijo que la norma establece multas para los usurpadores, “pero es ajeno a cualquier acuerdo que se pueda hacer en el caso puntual con Rincón Club, donde hay que regularizar una situación que viene de hace años”.

Señaló que el Municipio avanza al mismo tiempo en la reglamentación de las multas y en la solución negociada. “Las alternativas son muchísimas y es una más, se está analizando”, explicó.

Remarcó que, pese a las quejas de los defensores del área protegida Bardas Norte, que usurpó el country, “no hay nada en concreto hoy que se pueda objetar y no hay un acuerdo que se vaya a suscribir porque no estamos en ese punto todavía, aunque nada quita que podamos estarlo”.

“Hay charlas, como adelantó el intendente días atrás, pero no estamos en condiciones hoy de suscribir ningún acuerdo”, insistió.