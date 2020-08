El fuerte descargo del dueño del predio del fútbol 5 clausurado

No hace falta verle la cara para comprender su tristeza. Su tono de voz, sus palabras, son más que elocuentes. Maxi Guruciaga es el dueño del complejo de fútbol 5 Orsai, clausurado en las últimas horas por no respetar los protocolos y permitir el fútbol "de manera tradicional" y no en Formato Metegol, según el informe municipal tras la inspección.

"El motivo es porque la gente dice que no había distancias sociales y que no se jugaba bien al Metegol, pero entiendo que ni ellos tienen en claro cómo se juega. Es un momento muy triste, no sé que vamos a hacer", agrega en su descargo el comerciante, al que le duró muy poco la alegría por la vuelta al ruedo y la reapertura fugaz de su negocio.

Es que el mismo viernes 21 de agosto, día en que se volvió a las canchitas en la ciudad bajo las nuevas reglas, al predio de fútbol 5 arribaron los inspectores municipales. Se labró un acta y hubo advertencias por el irregular funcionamiento. Al mismo tiempo, tanto él como el sector adujeron que las dificultades (formato de juego, imposibilidad de abrir la cantina y horario) eran muchas y que les iba a costar de ahora en más, aunque peor es nada.

Hasta que no cambie esta modalidad o se termine esta discriminación que hay hacia los complejos privados no vamos a abrir Hasta que no cambie esta modalidad o se termine esta discriminación que hay hacia los complejos privados no vamos a abrir

"Es el único predio que tenemos. Vinieron la semana pasada a ver cómo estaba todo y ahora a clausurarme. La gente estaba tratando de respetar el Metegol o esto que quieren inventar pero es terriblemente difícil", se defendió quien deberá afrontar la multa por no atenerse, siempre de acuerdo al Municipio, a lo preestablecido.

"Siempre vemos que la gente juega en las canchas de los barrios, en las plazas y en las chacras y allí no le dicen nada", compara a modo de queja por el supuesto trato desigual.

image.png

Desilusionado, advierte con dolor: "No sabemos si vamos a volver a abrir. Por lo pronto, hasta que no cambie esta modalidad o se termine esta discriminación que hay hacia los complejos privados no vamos a abrir. O les permiten a todos jugar de la misma manera o le prohíben a todos jugar libremente. Es totalmente arbitrario, parece que los contagios son un problema de Orsai, de mi cancha. Y todo lo que se genera en la Avenida, el movimiento que hay, parece que no lo ven o no lo miden igual".

Por último, adelantó: "El lunes voy a ir al juzgado de faltas y no sé qué será de nosotros, lamento también porque tengo tres empleados bárbaros".

image.png

Pelota parada y un problemón para la gente de un predio de fútbol 5 que quedó justamente en Orsai ante el Municipio, si bien juran que ellos estaban habilitados y sin intención de sacar ventajas.