De la charla con Maximiliano, propietario de Orsai, ubicado en Tilcara y Olascoaga, uno de los predios que este viernes albergó a los futboleros locales, se desprende que hay cosas por ajustar.

ON - Futbol metegol (4).jpg Omar Novoa

“Terminamos bien los turnitos que tuvimos hoy. Contentos nosotros porque pudimos volver a trabajar, los clientes a la vez contentos porque pudieron volver a jugar... Lo que sí es muy difícil ajustar algunas cuestiones que no estaban definidas como el tema DNI, de las declaraciones juradas a los que asisten. Hoy fue la primera vez, son cuestiones a charlar y a mejorar", precisó el titular del tradicional complejo a LM Neuquén.

No obstante, en tono conciliador y luego de tanto padecimiento, el propietario aclaró que lo último que desean es correr riesgos de cierre justo en este momento, en el que empiezan a sacar la cabeza del agua: "Realmente después de cinco meses de estar cerrados, de no poder trabajar, lo que menos queremos es que nos clausuren. Nos advirtieron que hay que corregir detalles, pero no creemos que se llegue a eso", aseguró esperando no recibir ninguna sorpresa en las próximas horas.

ON - Futbol metegol (1).jpg Omar Novoa

Seguidamente se puso en el lugar de los clientes, ya que por ahí el Metegol no es tan atractivo como el convencional fútbol 5, pero les pidió paciencia y se mostró esperanzado en que el juego va a terminar enganchando a los vecinos.

"Confiamos en que la gente trate de entender, por más que no le guste este juego que es un invento, que es lo que tenemos para ofrecerles ahora y nos permite trabajar. A la gente le dan ganas de tirar una gambeta, abrazarse tras el gol, pero no se puede. Hay que cuidarse y tratar de optimizar todo", redondeó el propietario de Orsai.

ON - Futbol metegol (6).jpg Omar Novoa

El tema del DNI y la lista

Según pudo averiguar este medio, una de las exigencias que complica a los comerciantes es la de respetar la normativa vigente del DNI. Un colega de Maxi contó por lo bajo "nos piden que les mandemos antes por mail una lista con los jugadores y sus documentos y eso es muy difícil de poner en práctica".

La buena noticia es que el fútbol 5 volvió en Neuquén. Con formato diferente y controles, la pelota volvió a rodar en esta capital. Habrá que ajustar cuestiones operativas, reglas y ¡disfrutar! si es que la polémica no pasa a mayores.