El fútbol regional está de vacaciones en el ascenso

Pero, además, el fútbol zonal perdió en una misma temporada dos plazas en el Federal A, ya que el Rojo y el Naranja se fueron al descenso y a partir de ahora jugarán el Federal Amateur.

El cuadro en el que convivieron por primera vez los ex equipos del Federal B y C no guardó buenos recuerdos para ninguno de los participantes de la región. Es que ni Rincón ni La Amistad, dueños de los mejores presupuestos, lograron meterse en fases decisivas. Apenas en el primer playoff fueron eliminados, los petroleros a manos de Racing de Trelew (ya no sigue en carrera porque cayó frente a la CAI) y los cipoleños contra el Dino.

2 descensos zonales desde el Federal A.

Es el número que más duele: los dos descensos casi simultáneos de Independiente y Roca, lo que se traduce en menos fuentes laborales para técnicos, profes y jugadores de la región en la siguiente temporada.

"Los equipos de Chubut nos han superado y es algo a rever desde nuestras ligas porque por algo pasa”.Diego Landeiro. Técnico de La Amistad de Cipolletti que jugó el Amateur

"Creo que el fútbol del Alto Valle tiene que hacer un balance serio, reestructurar, barajar y dar de nuevo”.Manolo Berra. Último capitán de Independiente en el Federal A

"Cipolletti deberá rearmarse a conciencia, porque el próximo Federal A será durísimo”.Domingo Perilli. Flamante secretario técnico del Club Cipolletti

27 de enero, la fecha de inicio en el Amateur.

Maronese debutó el 27 de enero como local ante Don Bosco y fue eliminado el 28 de abril por J. J. Moreno. Su temporada duró tres meses en el flamante Regional Amateur.

El consuelo para el equipo del oeste capitalino es que completó el camino más largo de todos, apenas una llave más. J. J. Moreno no dejó dudas en la serie empatando como visitante y goleando en casa 3 a 0 el fin de semana.

Entre Independiente de Puerto San Julián, J. J. Moreno de Madryn, la CAI de Comodoro Rivadavia y Boxing Club de Río Gallegos estará el ascendido de la Patagonia al próximo Federal A.

Maronese fue el mejor de todos los neuquinos en la primera edición del Federal Amateur, pero el fixture le demandó apenas tres meses y quedó lejos de las finales.

Imposible de sostener

Al margen de las pobres actuaciones, las malas planificaciones para el fútbol de ascenso en las provincias dejan a los clubes en situaciones muy complejas de sostener desde lo financiero.

El Albinegro transitaría poco más de cinco meses para volver al ruedo, mientras que Independiente y Roca verán acción federal recién en enero, a 10 meses de haber descendido. Imposible sostener cualquier plantel de esta manera.

Y en el caso de los demás, la ilusión se esfumó en un abrir y cerrar de ojos que duró dos meses y ahora los libera a todos en búsqueda del título en sus ligas de origen, ya que es necesario eso para volver a jugar en el Regional Amateur del 2020.

Sol de Mayo, en la capital de Río Negro, es el único que ha escapado a las columnas del pobre balance. En este momento se encuentra disputando la tercera fase por el segundo ascenso a la B Nacional frente a Huracán Las Heras.

Al menos hasta el fin de semana, cuando visite a los mendocinos, tendrán actividad programada por los puntos, después de haber ganado 1 a 0 en la ida.