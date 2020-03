Agregó que, a excepción del CPEM 2 de la ciudad de Neuquén, el resto de los colegios con problemas cuentan con alternativas para que los alumnos no pierdan días de clases. En cuanto al número provisto por ATEN, aclaró que el gremio señala algunos edificios con fallas menores, como problemas en el playón deportivo o falta de funcionamiento de una cocina.

"Ya he quedado con la comunidad para poder ir a visitar esas escuelas; pero un playón no significa que no se pueda dar clases; sólo hay que ver con seguridad e higiene si se puede dictar educación física", dijo la ministra y agregó que en los espacios que están las cocinas precintadas el Consejo Provincial de Educación (CPE) pensará alternativas de refrigerios para sostener el dictado de clases.

Vanina Merlo Vanina Merlo aclaró que la mitad de los docentes no acataron el paro y que las clases comenzaron en todas las escuelas.

Storioni señaló que el acatamiento al paro fue del 51% y alentó a que los docentes regresen a dar clases para poder desarrollar los proyectos institucionales previstos para este año.

Por su parte, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, aclaró que el Ejecutivo provincial sigue abierto al diálogo con los docentes, aunque destacó que la propuesta que elaboraron los posiciona a la cabeza en relación a otras provincias del país, ya que fue una de las pocas que decidió seguir apostando a la actualización a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluso cuando los educadores neuquinos tienen el segundo sueldo más alto de la Argentina.

"Es un esfuerzo muy grande que hace la provincia y esperamos que esta propuesta sea valorada", dijo la funcionaria y agregó que es necesario tomar decisiones cautelosas en un contexto macroeconómico que no se parece al que se vivió en años anteriores. En ese contexto, defendió la oferta de acordar una actualización automática para un semestre, con validez hasta septiembre, con la posibilidad de sentarse otra vez a negociar a mitad de año, cuando haya más certidumbre sobre el contexto económico.

Si bien los docentes solicitaron un acuerdo salarial que rija durante todo el año y citaron el caso de los maestros chaqueños, Storioni aseguró que en esa provincia se cobran sueldos muy inferiores a los que perciben en Neuquén y que el acuerdo se fijó en porcentajes y no por inflación, lo que no garantiza que los trabajadores de Chaco tengan una recomposición salarial de acuerdo a la suba de precios.

