El Gobierno recibió los reclamos edilicios de ATEN

"Hay por lo menos unas 30 escuelas que hoy no van a poder empezar las clases y unas 100 escuelas que están con problemas edilicios, en el gas, en el agua, de falta de mantenimiento. Es una situación compleja en toda la provincia: en Cutral Co, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Andacollo, San Martín, Aluminé, Zapala", aseguró Lucas Zori, secretario de prensa de ATEN Provincial.

Según expresó el gremialista, los reclamos fueron recibidos por la ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo y su par de Educación, Cristina Storioni, a quienes también le insistieron con la necesidad de concretar una nueva mesa de negociación: "Ya tenemos definidas las medidas de fuerza, pero igual volvimos a exigir que nos convoquen".

Respecto a las falencias edilicias, Zori aseguró que las funcionarias "tomaron nota del pedido" y "entendieron el reclamo", aunque no hicieron ninguna devolución ni brindaron respuestas.

Este martes, durante el segundo día de paro, las seccionales de ATEN capital, Centenario, Chañar y Cutral Co realizaron una conferencia de prensa en el Consejo Provincial de Educación con el objetivo de visibilizar y denunciar la “grave situación de mantenimiento e infraestructura escolar que padecen las escuelas”.

Otras seccionales también realizaron manifestaciones en la vía pública para dar a conocer las situaciones particulares de cada localidad que suman problemas edilicios y falta de personal.

Los docentes de Plottier lo hicieron en la plaza San Martín donde exhibieron un listado de las escuelas que no podrían haber comenzado las clases ayer más allá de la huelga. “En el marco de nuestra lucha queremos visibilizar que en muchas escuelas no empezaron las clases no solo por el paro, sino que la falta de mantenimiento, problemas edilicios y de designación de personal que tampoco permitiría el inicio del ciclo lectivo”, confirmó Emiliano Zapata, secretario general de la seccional Plottier de ATEN.

