ATEN asegura que hay 100 escuelas con problemas edilicios

ATEN realiza hoy su segundo día de paro definido en el plenario de secretarios generales que rechazó la oferta salarial confirmada por el Gobierno la semana pasada por insuficiente.

Otras seccionales también realizaron manifestaciones en la vía pública para dar a conocer las situaciones particulares de cada localidad que suman problemas edilicios y falta de personal.

Los docentes de Plottier lo hicieron en la plaza San Martín donde exhibieron un listado de las escuelas que no podrían haber comenzado las clases ayer más allá de la huelga.

aten plottier 1.jpg ATEN Plottier denunció falta de reparaciones en escuelas.

“En el marco de nuestra lucha queremos visibilizar que en muchas escuelas no empezaron las clases no solo por el paro, sino que la falta de mantenimiento, problemas edilicios y de designación de personal que tampoco permitiría el inicio del ciclo lectivo”, confirmó Emiliano Zapata, secretario general de la seccional Plottier de ATEN.

El dirigente detalló que en esa localidad la Escuela N°351 no fue desmalezada y no cuenta con auxiliares de servicio. Tampoco tienen los suficientes porteros las escuelas 266, 60 y 98.

“El CPEM 55 no tiene los baños en condiciones y seguimos con nuestros reclamos históricos de la Escuela laboral N° 4 que no cuenta con edificio, la Escuela de Música, la EPET 25 que no está en el presupuesto y tampoco se terminó la escuela de El Porvenir que habían anunciado muchas veces que empezaba el 2 de marzo”, detalló Zapata.

De los 5 jardines anunciado durante el gobierno de Mauricio Macri solo se avanzó en dos y aún no están terminados.

