“Nosotros siempre hemos rechazado cualquier tipo de violencia, ayer se protagonizaron hechos contra bienes del estado y contra la policía, que está allí para garantizar el orden”, dijo Gustavo Pereyra, subsecretario de Seguridad de Neuquén.

El funcionario sostuvo que hay varios policías lesionados, uno de ellos con un fuerte golpe que le ocasionó una fractura en el tabique nasal. “Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Presentamos las denuncias penales correspondientes y las pruebas, para que la justicia encuentre a los responsables", agregó.

En algunos casos hay elementos para denunciar con nombre y apellido

"Atentaron contra el parlamento, uno de las mayores instituciones que tienen la república", señaló Pereyra y explicó que no había ningún tipo de restricción para impedir el paso sino que la presencia policial respondía a la necesidad de garantizar el orden y custodiar los bienes del estado.

"Este es un gobierno con una fuerte vocación de diálogo y que respeta la libertad sindical, porque es un derecho, pero los derechos no son absolutos", dijo e indicó que ya se han hecho las denuncias correspondientes por los daños a los bienes del estado.

Entre los hechos, el funcionario destacó el derribo del portón de acceso, de grandes dimensiones y gran peso, y de algunos elementos que adornan la fachada. "En algunos casos hay elementos para denunciar con nombre y apellido, en otro caso van a nombre del gremio", añadió.

Momentos de extrema tensión se vivieron en las inmediaciones de la Legislatura por una protesta de ATE. Momentos de extrema tensión se vivieron en las inmediaciones de la Legislatura por una protesta de ATE. Sebastián Fariña Petersen

"Queremos ser claros: no avalamos las violencia como metodología de protesta, el estado no es violento. Es una pena que se use esta metodología, nosotros no criminalizamos la protesta pero cuando se actúa de esta manera no nos queda otra porque tenemos que defender el estado de derecho", sostuvo.

"Cuando las marchas son pacíficas el estado no tiene porque intervenir. Reestablecer el orden no es represión, permitir que el parlamento neuquino funcione no es represión. ATE actúa sistemáticamente con violencia cuando las cosas no son como ellos quieren", concluyó Pereyra.