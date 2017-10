El gobierno español le mete presión a Cataluña

España.- A horas del vencimiento del ultimátum al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que comunique al gobierno español si declaró o no la secesión, el ministerio del Interior advirtió que una respuesta ambigua sería considerada como una declaración de independencia, lo que desencadenaría medidas extraordinarias de intervención. “Aquí no caben ambigüedades. Tiene que decir sí o no. No se trata de decir algo ambiguo”, dijo el ministro Juan Ignacio Zoido en una entrevista.