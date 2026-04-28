El Gobierno pidió un plan de contingencia a las universidades para garantizar las clases

El Gobierno Nacional exigió a las universidades asegurar el dictado de clases tras el paro docente. El sector universitario cuestionó la medida.

Desde el Gobierno señalaron que "el sostenimiento financiero exige la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender".

En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó a los rectores de las universidades nacionales para que informen qué medidas adoptaron frente a los paros docentes y no docentes que afectan el normal dictado de clases en distintas casas de estudio del país.

La cartera nacional señaló que existe una "extrema preocupación" por la suspensión total de la actividad académica que, en algunos casos, se extiende durante semanas enteras, y exigieron la presentación de un plan de contingencia que garantice el derecho a la educación de los estudiantes.

En el comunicado que compartieron a través de redes sociales, el Ministerio pidió que "informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras".

De esta forma, sostienen la importancia de recuperar las clases a través de modalidades alternativas como herramientas virtuales, reprogramación de clases y recuperación de contenidos para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o las mesas de examen.

Desde el Gobierno señalaron que "el sostenimiento financiero por parte del Gobierno Nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender". Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.

El reclamo se dio en medio de un conflicto de fondo: universidades, gremios y organismos denuncian que el propio Gobierno no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue aprobada por el Congreso y ratificada en la Justicia.

La respuesta de la UBA ante el pedido de Capital Humano

Horas después llegó la respuesta del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA),Emiliano Yacobitti. "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación", escribió con tonó irónico.

Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y "desfinancia y desarticula el sistema".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yaco_Emiliano/status/2048918719896682806?s=20&partner=&hide_thread=false Celebramos que por primera vez el Ministerio de “Capital Humano” reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales.



Esto ocurre… https://t.co/cdPm83kNHw — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) April 28, 2026

En este contexto, el próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina", aseguró Yacobitti.

Desde la Secretaría a cargo de políticas universitarias, el subsecretario Alejandro Álvarez dijo en diálogo con La Nación que "para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando".

"Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos", aseguró.