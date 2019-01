“El Tesoro tendrá una posición excedente en dólares durante 2019. El mecanismo para la conversión de los dólares necesarios para afrontar gastos en pesos será anunciado durante el primer trimestre de 2019", comunicó el ministerio.

La incertidumbre se da para las obligaciones de 2020, pero desde Hacienda sostienen “que un mayor saldo inicial de caja como resultado de una mayor refinanciación de los vencimientos en el 2018 a la originalmente prevista implica que la necesidad de refinanciar los vencimientos de corto plazo se redujo al 46% en contraste con el 60% originalmente previsto".

"Si el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo en el 2019 fuese igual o mayor al 70%, el saldo de caja acumulado al cierre del año permitirá eliminar las necesidades de financiamiento neto en 2020", agregaron.

Los vencimientos de 2020 estarán en torno a los US$ 25.900 millones, para lo que el ministerio de Hacienda cuenta con los US$ 5.900 millones del FMI, espera a obtener US$ 15.200 millones en el mercado doméstico, US$ 10.500 millones a través de la refinanciación de deuda y US$ 4.700 millones por emisiones.

"Los proyectos PPP no requerirán financiamiento del mercado de capitales en 2019. El financiamiento se minimizará para cumplir con las inversiones de los próximos meses. Reducir las necesidades de financiamiento permite recurrir a fuentes alternativas de financiamiento como bancos y multilaterales", afirmó Hacienda.

Entre las previsiones oficiales se encuentra: déficit fiscal cero; baja de 2 puntos del PBI del gasto público consolidado, a 37% del PBI; estancamiento del PBI, variación cero, en contraste con el pronóstico contractivo que proyectan los técnicos del FMI; caída del consumo privado 0,9%; baja del consumo del sector público 4,6% respecto del año anterior; nueva contracción de la Inversión Bruta Interna Fija 10,5% interanual; repunte del 16,3% de las exportaciones, y contracción del 2,7% de las importaciones.