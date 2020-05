El gobierno sancionará a La Serenísima porque no quiso entrar a Loncopué

La situación de irregularidad fue recepcionada por el gobierno provincial tras tomar contacto con el intendente Walter Fonseca y la Cámara de Comercio, por lo que iniciaron las gestiones a través del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), que es la autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento.

López Raggi dio detalles de una reunión con delegados rusos.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, aseguró en LU5 que en un primer momento identificaron "cuatro o cinco firmas que no fueron por varios días", por lo que notificaron la situación y se enviaron cartas documento. "A posteriori, todas las firmas fueron a proveer a Loncopué, excepto La Serenísima que todavía no está abasteciendo como normalmente lo hace", afirmó López Raggi. "Porque cuando la situación es normal, tienen un régimen de entrega de mercadería que lo van cumpliendo, pero ahora evidentemente por alguna razón no lo hacen", continuó.

Así, el funcionario explicó que iniciaron una investigación a través de la cual se determinará la sanción a aplicar: "Iniciamos un sumario para aplicar la multa que sea necesaria. Las multas son grandes, hay de 10 millones de pesos, hay multas de clausura de establecimiento por varios días".

López Raggi comentó que en un primer momento hubo "desconocimiento sobre de qué manera iban a permitir el abastecimiento por el aislamiento", pero explicó que luego "las firmas que fueron no tuvieron problema porque frenaron en el retén que se dispuso y después los comerciantes iban al retén a aprovisionarse de los productos que habían solicitado".

LEÉ MÁS

Los recuperados de COVID duplicaron a los positivos

Repartidores de lácteos y pollos no quieren entrar a Loncopué

El emotivo aliento de los famosos a Loncopué: "Vamos a salir todos juntos"