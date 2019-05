“Me di el gusto de pelear en las grandes ligas de acá. Nada ni nadie me baja de donde he llegado. Seguiremos por mucho más pero ya no regalamos más categorías ni pesos, volvemos a meternos en categoría super pluma. Un tropezón no es caída”, aseguró el boxeador cipoleño de 26 años, dando a entender que analizará mejor las futuras propuestas.