El Huevo Acuña tiene el celular de la Vittor-ia

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Está claro que todo lo bueno que le pasa a Marcos Acuña en el fútbol es fruto del talento y el sacrificio. Puro mérito del volante zapalino. Pero las cábalas, para los que creen en ellas, siempre ayudan y hay que respetarlas. El crack zapalino tiene una que siempre cumple y rara vez le falla. La contó en alguna oportunidad Gabriel Rouret a LM Neuquén. Uno de los primeros DT del crack de Racing y, a esta altura, amigo personal le carga religiosamente 50 pesos al famoso futbolista en su celular y lo llama sin falta antes de cada partido.

Esta semana se sabía que Marcos se jugaba una parada importante en el encuentro de la Academia ante el Rionegro Águilas Doradas de Colombia, por la Copa Sudamericana, de cara a una nueva convocatoria de Edgardo Bauza para la selección argentina. Lo gracioso del caso es que esta vez se complicó un poco más de lo habitual cumplir con el ritual. “Es que al Huevo se le había roto su celu... Decí que el Chino Vittor se copó y se lo prestó, así que lo llamé y hablamos un lindo rato”, contó el ahora abogado y hombre clave en los inicios de Acuña en el fútbol.

“Me llamó hace un rato para compartir su alegría. Para mí es una doble felicidad porque justo hoy (por ayer), lo sacamos a mi papá del sanatorio luego de una semana en la que estuvo internado”, comentó “el Gaby” como suele llamarlo el propio Acuña. “Se nota que Bauza lo tiene muy en cuenta de verdad, ya van dos series seguidas en que lo llama”, analizó Rouret. Cómo será de importante la consideración que el DT de la albiceleste le tiene al zapalino que fue el único jugador de campo que milita en el medio local convocado (Andújar, el otro, es arquero) para la crucial serie que empieza por el partido ante Chile del 23 de marzo (luego, Bolivia el 28). Lo cierto es que la cábala del Huevo no falla.

“Marcos me llamó para compartir su alegría. La cábala se respetó, esta vez gracias al celu del Chino Vittor”.Gabriel Rouret. Íntimo amigo del Huevo y uno de sus primeros DT

Otro lujo: el neuquino Moya, a la Sub-20

Otro neuquino de selección. Matías Moya, el chico de Centenario que está dando sus primeros pasos en la primera de River, fue incluido por Claudio Úbeda en la lista de 30 jugadores que comenzará los entrenamientos este lunes pensando en el Mundial Sub-20 en Corea del Sur, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.

El juvenil no había tenido las chances de estar en el Sudamericano clasificatorio, pero ahora fue citado en la primera convocatoria y se ilusiona con estar en el Mundial. El volante de 18 años debutó en Primera a fines del 2016 ante Independiente y este verano participó de la gira por los Estados Unidos a las órdenes de Marcelo Gallardo. Ahora tiene la chance de mostrarse con la albiceleste y de ganarse un lugar en el torneo juvenil más importante.

La agónica clasificación en el Sudamericano de Ecuador quedó atrás, y la selección Sub-20 piensa en lo que viene. Tanto Moya como el resto de los chicos deberán presentarse el lunes a las 16 en el Predio de Ezeiza para iniciar con los entrenamientos. Marcelo Torres, de Boca, está en la nómina y Lautaro Martínez, de Racing, héroe en la clasificación, no. ¡Qué raro!.

“Me entero por ustedes, estoy orgulloso”

Era tan fresca la noticia que Hernán Moya, el papá de Matías, aún no estaba al tanto de la citación de su hijo para la Sub-20. El hombre se sorprendió y no ocultó su felicidad. “La verdad que me entero por ustedes y estoy orgulloso como padre, es otra meta que cumple Matías. Ojalá que tenga éxito en la selección por él y por todos los argentinos”, señaló el hombre que trabaja de sereno en un colegio y se esforzó junto a su señora para que hoy Matías disponga de una chance a nivel nacional. ¡Grande, pa!