El intendente de Paraná, procesado por vínculos narco

El procesamiento de Varisco tiene lugar en el marco de la causa por sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel Tavi Celis. El magistrado también confirmó la prisión preventiva del concejal Héctor Pablo Hernández (Cambiemos) y de la funcionaria Griselda Bordeira, como así también de los empleados municipales Alan Nicolás Viola y Luciana Ernestina Lemos, mujer de Celis, a quien se detuvo hace más de un mes tras encontrarla comercializando cocaína en su casa.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a la detención de Varisco en las redes sociales. “Para nuestro gobierno no existen amigos ni privilegios que nos frenen en nuestro camino hacia una Argentina sin narcotráfico. Quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo”, escribió en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el diputado provincial de Cambiemos, Sergio Kneeteeman, aseguró: “Esto genera un golpe político a todo Cambiemos”.

A fines de mayo, el intendente de la localidad entrerriana se defendió de las acusaciones en su contra. “Estamos a derecho. No tenemos nada que ocultar. No he cometido ningún delito”, afirmó.

Por otra parte, efectivos de la Policía Federal realizaron múltiples procedimientos en diferentes domicilios, entre ellos la Municipalidad y la casa de Varisco.