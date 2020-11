El joven noqueador de apellido ilustre que cumplió un sueño en Neuquén

“El Niño Terrible” como se lo conoce en los pagos, es hijo de Walter un gran boxeador de la zona y sobrino de los ex campeones mundiales Lucas (ex campeón welter y superligero de la Asociación Mundial de Boxeo) y Soledad (doble campeona pluma de consejo y la AMB).

En la zona se lo conoce porque en su camino hacia el profesionalismo peleó en el club Plottier en la velada organizada por Miguel Serraiotto. En este festival organizado por la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateurs (AMBAPA), el trelewense consiguió un nuevo título en el campo amateur al derrotar al roquense Ricardo Morro.

Pero además esa noche fue muy especial para el ahora boxeador rentado. Es que estuvo como invitado nada menos que el ex campeón mundial mediano Sergio Maravilla Martínez. Una emoción que entonces le permitió expresar: “Anoche me consagré Campeón de la A.M.B A.P.A y clasifiqué para ir a México Contento porque era una pelea muy esperada en la zona y no dejamos ninguna duda contra un duro peleador como Ricardo Morro... también tuve la oportunidad cumplir otro sueño como fanático de conocer a Maravilla Martínez que me dio unas hermosas palabras cuando bajé del ring y ya me tiraron una fecha para mi debut profesional!”, decía entonces, un debut que finalmente pudo concretar.

Nacido en Trelew, se coronó como campeón regional, provincial y luego en 2018 alcanzó el renombre definitivo al imponerse como campeón mundial amateur del CMB en la categoría hasta 75 kilos.

En aquella consagración, el argentino venció al estadounidense Jerry Bradford. Su foja amateur refleja un registro de 63 peleas, en donde noqueó en 30 de ellas (luego tiene un empate y tres derrotas). Inició su trayectoria a los 14 años, con un triunfo por la vía rápida.

No podía ser más auspicioso su debut profesional con tremendo nocaut a 1,40 minuto del asalto inicial, para que llovieran sobre cantidad de grandes elogios que hoy lo llenan de felicidad, pero que lógicamente tendrá que cargar en el futuro por la constante comparación a la que será sometido de aquí en adelante.

Cómo sometido lo fue su rival el local Dante Cano quien en la primera derecha profunda que recibió ya advirtió que estaba frente a un Matthysse. Su tío Lucas fue un tremendo noqueador que cerró su campaña con 36 nocauts en sus 39 peleas y cinco derrotas.

Es pronto para establecer similitudes con el estilo que distinguió a La Máquina, pero su comienzo auspicioso invita a soñar con grandes veladas. Y si bien valen las comparaciones en un imaginario juego de palabras en las que el boxeo es un arte, este joven, como aquel pintor francés de parecido apellido, Henri Matisse, demostró que es capaz de producir sobre el cuadrilátero aquello que el impresionista francés plasmaba sobre la tela: una sensación de emociones profundas.