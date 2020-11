Fantino sorprendió con un concepto futbolero y Latorre lo corrigió al aire

La transmisión en la que Fantino se la jugó y Latorre lo dejó en off side.

Alejandro Fantino volvió a hacer periodismo deportivo este 2020 tras varios años y no deja de sorprender con algunos títulos y opiniones ruidosas. Tras un paso por otras ramas, el reconocido periodista actualmente es una de las figuras de ESPN y fiel a su estilo se prende en debates y discusiones con el desparpajo de siempre y sin reparar en que sus compañeros quizás están más en tema.

Por eso no extraño el intercambio que se dio en las últimas horas con Diego Gambetita Latorre, comentarista estrella del canal.

Se sabe que Julián Álvarez tiene un potencial enorme, es una de las promesas de River pero todavía no ha encontrado la regularidad que busca, no explotó del todo.

El viernes ante Banfield, en la victoria del Millonario 2 a 0, tampoco pareció haber jugado su mejor partido. Fue uno más...

Por eso, las declaraciones de Fantino post partido en su programa ESPN FC Show sorprendieron a todos, incluido a Latorre.

"Julián Álvarez es mi preferido. Viste que los jugadores tienen buenos campeonatos y buenos momentos en un campeonato... Para mí es la gran estrella del fútbol argentino", aseguró con firmeza.

https://twitter.com/ESPNFCShow/status/1329981132163719168 "Julián Álvarez es hoy por hoy la gran estrella del fútbol argentino", @fantinofantino en #ESPNFCShow. pic.twitter.com/ee53AWcTFQ — ESPN FC Show (@ESPNFCShow) November 21, 2020

Desde esa postura argumentó Diego Latorre, quien pareció dejarlo en off side: "Los jugadores, para llegar hasta el proceso de consolidación, pasan momentos de altibajos y hoy estamos viendo un Julián Álvarez, que es lógico, no está siendo esa pieza clave todos los partidos. Hoy se movió bien los primeros 10 ó 15 minutos pero después se disolvió bastante, no tuvo muchas luces...".

Claro que ante el rostro serio de Fantino, Gambetita luego intentó tirarle un centro al conductor: "Es un futbolista que Gallardo ha moldeado, tiene similitudes con Borré, tiene gol, se desmarca en espacio pero necesita ser abastecido por el equipo. Mientras River encuentre un mejor funcionamiento, mejor van a ser sus producciones", señaló el ex Boca, dejando un poco más contento a Fantino.

Sin dudas, con veinte años y un futuro prometedor por delante, más adelante sí puede ser la gran estrella del fútbol argentino Julián Alvárez. Pero hoy, como dice Fantino, no es tan así, como dice Latorre...