El personaje del día: Aqua Romero volvió tras grave lesión y metió ¡5!

“Comí bien al mediodía, dormí un ratito y me fui al segundo partido. Por suerte, pude convertir allí también”. Enzo Romero fue el hombre del día en la vuelta del fútbol para Cipolletti.

El Aqua, en sus primeros ensayos formales tras la grave lesión sufrida, le metió cuatro goles a Maronese por la mañana en un 4 a 0, y por la tarde atendió al Rojo neuquino, en el 2 a 0 global (el otro fue obra de Lautaro Villegas, que aplicó la ley del ex). Sí, goleador doble turno, a toda hora, un 9 full time...

“Es el primer partido que juego después de la lesión. Contento por los goles y por saber que la pierna quedó muy bien. Era lo fundamental, saber cómo estaba”, celebró el Aqua, quien en enero se rompió los ligamentos cruzados pero demostró que la clase sigue intacta.

“Contento porque de entrada están saliendo las cosas como uno quiere. Me falta un poco de ritmo, pasaron más de nueves meses de la operación. Y nada más lindo para un delantero que hacer goles”, agregó a LMN el atacante de la casa que supo trabajar como recolector de basura y al que nunca nada le fue fácil.

“A la mañana jugué los 50 minutos que hicimos y a la tarde habré jugado unos 10 minutos porque ya estaba un poco cansado, entré de suplente. Lo importante es ir agarrando el ritmo futbolístico que es lo que me falta”, admitió el Aqua, tras una jornada que no olvidará.

“Lo importante es saber que estoy bien, el miedo ya lo perdí. Mientras estoy jugando trato de olvidarme de lo que viví y meterle para adelante. Gracias a Dios tengo grandes compañeros ahora y antes, hoy me escribieron muchos ex caso Torman, Altolaguirre para felicitarme”, destacó Romerito, quien estrenó nuevo look. Pinta bien...

Villegas no perdonó

El marcador frente al CAI lo abrió Lautaro, justo un ex Independiente, quien así repasó la jugada. “Tira un centro Mati Carrera, me queda largo el control, le rebota a un rival y defino. Logro pegarle por arriba del arquero que estaba adelantado con la uña del dedo gordo, por suerte hubo ley del ex”, resaltó el delantero con pasado en el Rojo, quien proviene de Sarmiento de Junín.

El Capataz alistó de entrada a Crespo; Carrasco, Quiroga, Damián Jara, Wagner; Garcia, Mesa, Mellado, Santiago Jara; Aguirre y Lopez. Como quedó dicho fue una jornada redonda, porque los suplentes del Federal A a primera hora golearon a Maronese.

Según anticipó el entrenador de Independiente de Neuquén, Guillermo Doglioli, la próxima semana, Cipo e Independiente volverán a enfrentarse para ponerse a punto.

Buenas sensaciones

Independiente formó con Arregui; Carmona, Deháis, González y Barrales; Vivanco, Ramos, Carrasco; Sack, Villa y Ramírez.

“Jugamos dos partidos de 45 minutos. El primero titulares contra titulares. Por ser el primer amistoso, tras siete meses muy bien. Tuvimos manejo de pelota, la posesión Cuando pudimos ser directo lo fuimos, no nos generaron situaciones de riesgo, nosotros generamos 1 ó 2. Fue un partido típico de pretemporada”, explicó el DT del CAI.

“Jugar contra Cipo que hace dos meses está de pretemporada, que está en una categoría superior, que trajo jugadores de jerarquía es muy motivante para nosotros. Por eso pactamos para la semana que viene otro amistoso. Rescato cosas buenas. pudimos probar muchos chicos. Gracias a Dios tengo dos planteles competitivos que era lo que pretendía”, redondeó Doglioli a LMN.