Defensor argentino reemplazó al arquero y atajó el penal de la clasificación

El exdefensor de Racing debió calzarse los guantes y con maestría le atajó el disparo a Thorarinsson, para que de inmediato Michel convirtiera el sexto para definir el pleito por 6-5 desde los 12 pasos.

https://twitter.com/ MLS /status/1330292427765190658 Defender or goalkeeper? Rodrigo Schlegel can do it all. pic.twitter.com/4RPoQRio8z — Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020

En esta serie de penales, el delantero mendocino Valentín Castellanos anotó el suyo, pero no le alcanzó a New York City, que así quedó fuera de la competencia.

A los 5 minutos Nani puso en ventaja a Orlando, pero con rapidez Chanot empató para New York, tres minutos más tarde, y a partir de ese momento no pudieron sacarse ventaja. Aparte de Schlegel, hubo dos connacionales más en el campo en la plantilla del conjunto perdedor, el volante Maximiliano Moralez -ex Racing y Vélez- y el apuntado centrodelantero Castellanos -con inicios en Universidad de Chile-.

Orlando City espera, ahora, por el vencedor de Philadelphia Union y New England Revolution para conocer a su rival en cuartos.

En el otro encuentro de la jornada, Columbus Crew, con la participación desde el inicio del defensor Milton Valenzuela -ex Newell's Old Boys- y del mediocampista Lucas Zelarayán -ex Belgrano de Córdoba-, eliminó a New York RB al superarlo 3 a 2. En cuartos de final de la MLS, Columbus enfrentará al vencedor de Toronto F.C.-Nashville F.C.