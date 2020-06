El Ken Humano avisó que ahora es una mujer trans

0102016.png

Roddy se dirigió a sus más de 1.000.000 de seguidores de Instagram: "Ser mujer está en mi alma, en mi esencia y en mi cerebro. Aún no tengo un nombre femenino ni órganos femeninos, pero no me siento menos mujer que cualquier otra cismujer (quienes tienen el género propio de su sexo de nacimiento), mis deseos y mis sentimientos como ser humano deben ser respetados", comenzó.

"Durante los últimos 36 años viví una gran vida que a menudo era una mentira, un mundo que creé para mí misma donde todo tenía que ser perfecto y brillante, pero entonces me di cuenta de que me estaba haciendo vieja y todo eso era falso y que tenía que salir al mundo, así que dejé caer mi máscara y aquí estoy!", anunció. La influencer atravesó momentos difíciles en su vida. "A los siete años me enviaron a un internado. Los niños me empujaban por las escaleras. Tenía pechos como las mujeres y estaba gordo, feo y deprimido", reveló. Pero logró superarlo: "El bullying me dio la fuerza para ser una mejor persona", explicó.

Ahora, ella explicó que "nunca se sintió cómoda con el apodo de Ken Humano". "No me gustó porque Ken es un muñeco masculino. Nunca me operé para ser un parecido a un muñeco Ken, simplemente sucedió. Cuando miro las fotos de Rodrigo, veo a un hombre muy glamoroso. Pero sabía que era infeliz, estaba forzando esa sonrisa", aclaró Roddy, quien ahora se siente feliz con su identidad.

Embed

LEÉ MÁS

Preocupación por dos nuevos focos de contagio en Roma

Otro crimen racista en EE.UU.: matan a joven afroamericano