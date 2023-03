El Kun Agüero contó la sorpresa más grande sobre Lionel Messi: "Se va a retirar en..."

Ante esto, quien se animó a adelantar lo que podría ser su futuro fue el Kun Agüero . Es que es sabida la amistad que ellos tienen. Es por eso que la Pulga le habría dado algún indicio respecto a esto y su amigo no pudo guardar el secreto.

Kun Agüero sobre Lionel Messi.mp4

Sucede que en una charla con Ibai en el programa de la Kings League el influencer español no dudó a la hora de consultarle sobre las probabilidades de que Lionel Messi vuelva a ponerse la camiseta del Barcelona en un futuro cercano.

Cómo suele ser habitual, el Kun fue sumamente sincero respecto a lo que cree que sucederá: "Creo que Leo debería retirarse en el Barça. Barcelona es su casa y tendría que terminar su carrera aquí. Laporta tiene hacer el esfuerzo para traerlo. Nació en Barcelona, hay un 50 y 50 por ciento de posibilidades, no lo sé".

El inconveniente más grande a la hora de pensar en la vuelta de Lionel Messi al Barcelona es el vínculo de él con Joan Laporta, presidente del club, con quien las cosas no terminaron para nada bien, ya que la Pulga considera que él lo invitó a irse y no hizo nada por retenerlo.

Kun Agüero-Lionel Messi.webp

Es por eso que el Kun Agüero opinó qué debe hacer el presidente del Barcelona para volver a contar con Lionel Messi: "Como a todos, como a mí me vino a buscar el presidente, es algo normal. Vos no podés ir a presentarte y decir quiero jugar acá. Me parece que el presidente es el que tiene todo para hacerlo y si lo hace estaría yo creo que está más cerca de volver".

La opinión del Kun fue contundente. Ahora, habrá que esperar para saber cuál será la actitud de Lionel Messi. Lo cierto es que su contrato termina a mediados de este año en el PSG y todo parece indicar que no continuará. ¿Volverá a Barcelona?