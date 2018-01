El líder encara el reinicio del torneo repleto de dudas

Este combo futbolístico y extrafutbolístico generó una gran incertidumbre en el Xeneize a tal punto que en este momento es difícil saber cuál será el equipo titular de Guillermo. El once de memoria que comenzó la Superliga ya es parte del pasado. Agustín Rossi quedó bajo la lupa tras sus actuaciones poco convincentes ante Aldosivi y River. Los laterales no están definidos. Leo Jara aún está lesionado y su lugar puede ser ocupado por Julio Buffarini o Gino Peruzzi. El lado izquierdo se lo disputan Frank Fabra, sin actividad por ser testigo en la causa de los colombianos, y uno de los refuerzos, Emmanuel Mas. El medio, sin Pérez ni Gago y con Barrios en duda, podría mutar totalmente. Así el armado del sector del campo más importante no está definido y dependerá de la inclusión o no de Tevez y de la situación judicial de Barrios. Arriba lo único seguro es que jugará Cristian Pavón. Por el lado izquierdo también hay incertidumbre teniendo en cuenta que no se sabe qué pasará con Cardona. Y el nueve de punta dependerá del esquema, aunque sería el lugar para Wanchope Ábila dado que el Apache no quiere jugar en esa posición.

“No hay ninguna oferta formal por Pavón que haya llegado a nosotros. Ni del Arsenal, ni de ningún equipo inglés. Sí hay un montón de trascendidos”, dijo Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pavón

Pavón para la Copa

En medio de este panorama, lo positivo para Guillermo es que el representante de Cristian Pavón, Fernando Hidalgo, aseguró que el delantero se quedará en el club. “Ya está todo claro de que Cristian va a jugar hasta la Copa Libertadores en Boca y que tiene que llegar una oferta que satisfaga al club”, expresó Hidalgo. El jugador, en la previa del clásico que Boca perdió 1-0 en Mar del Plata, dio a entender que podía irse ante una oferta. Palabras que siguieron agitando las aguas en la Ribera.