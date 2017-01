El mal en persona

Buenos Aires

Tras el éxito de las miniseries Historia de un clan y El marginal, el director Luis Ortega y la productora Underground están a punto de embarcarse en un nuevo proyecto que promete mucho: El ángel de la muerte, una película sobre Robledo Puch. Dado que quieren que un desconocido interprete a uno de los asesinos más famosos de la historia argentina, lanzaron un casting a través de las redes sociales.

“Buscamos al nuevo protagonista de la película de Luis Ortega, El ángel. Actores y no actores de entre 18 y 21 años, con parecido a Robledo Puch, enviar fotos y datos con asunto ‘El ángel’ a milgraciascasting@gmail.com”, anuncia la publicación de Twitter.

Entre el 15 de marzo de 1971 y el 1º de febrero de 1972, Robledo Puch, con tan sólo 20 años, cometió once asesinatos. En 1980 fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por ser el autor de 36 delitos: once homicidios, una tentativa de homicidio calificado, 17 robos, dos hurtos, dos violaciones, un intento de violación y dos raptos. Actualmente es el preso más antiguo de todo el país y estaría muy cerca de conseguir su libertad, ya que la Corte Suprema bonaerense argumentó que “no existe en la Argentina la pena a perpetuidad”.

“No lo voy a hacer tal cual. Voy a dar una versión de su lado. Voy a mostrar a toda la gente que mató, pero voy a ir más allá del morbo que generó la prensa en su momento porque hay que preguntarse qué lleva a un pibe a hacer todo lo que él hizo”, señaló Ortega sobre lo que mostrará en su film, y agregó: “No van a ver un monstruo. La historia que cuento es la de un nene que no sabe lo que está haciendo”.

El realizador también contó que intentó contactarse con Puch pero fracasó: “Robledo no me quiso ver. No quiere ni que lo nombre. Le escribí una carta diciéndole que voy a contar la historia de su lado, pero nunca me respondió. Sé que tiene un grado de esquizofrenia muy avanzado”.