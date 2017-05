El mensaje de Maradona tras la muerte de Cyterszpiler

El empresario se suicidó al arrojarse desde un séptimo piso en un hotel de Puerto Madero, producto de una larga enfermedad y un estado de depresión.

"A Jorge Cyterszpiler lo conocía desde que me daba de comer en Paternal a los 12 años. No me entra lo del suicidio", dijo Maradona en declaraciones al programa Un Buen Momento por radio La Red.

"No lo podía creer. El 'Gordo' era muy fuerte de cabeza. Si bien estaba pasando un momento malo familiarmente, no me entra en la cabeza que se haya suicidado. Para mí, el suicidio no entra en esto", agregó.

Además, Maradona publicó un emotivo mensaje en su perfil de Facebook, en el que recordó algunos momentos vividos junto a Cyterszpiler.