El Monito Opazo ya está en casa

Ayer por la mañana se sumó al plantel albinegro. “Me recibieron re bien, hay un lindo grupo. Hay muchos chicos nuevos y muchos que estaban en inferiores cuando me fui y que ahora han llegado y me alegra mucho. La verdad que todo muy bien y eso me puso muy contento”, contó Opazo sobre la primera práctica con sus nuevos compañeros.

El Monito se fue a la Lepra, después de un gran semestre en el que se convirtió en titular, con muy pocos partidos oficiales. “La gente de Cipo se va a encontrar con el mismo jugador, con algunas cosas mejoradas, un poquito más grande y por ahí con cosas muy diferentes a cuando me fui. Después, lo mismo de siempre, la entrega y el sacrificio, que no se negocian”, resaltó.

Progresivamente se va metiendo en su nuevo desafío con Cipo. “Quiero que nos convenzamos entre nosotros de que se puede ir por la clasificación y que no se hable del tema del descenso. Esa es la idea, hay que tener esa mentalidad ganadora y que ese tema no se toque, y que sí se hable de que hay que aspirar a más”, destacó, siempre positivo.

3 los refuerzos de Cipolletti en el receso de verano: Scasserra, Hours y Opazo

Y su arribo se da justo en la semana del clásico contra Roca del sábado a las 21:30. “No había visto el fixture, me enteré ahora que el fin de semana tenemos que jugar con Roca. Sería un lindo partido para volver al club”, se entusiasmó. Y respecto de si está para jugar, no lo dudó: “Sí, me siento muy bien, tengo muchas ganas, así que lo que diga Gustavo (Coronel) lo vamos a hacer”. Además, Opazo sabe de la espina que tiene el Albinegro tras la eliminación en la Copa. “Eso hay que usarlo a favor. Esto es una revancha, el fútbol siempre las da, es lo lindo que tiene. Se quedó afuera en una fase importante, pero el equipo no perdía hacía mucho. Hay que meterle para que no vuelva a pasar lo que pasó antes”, reflexionó el delantero que tanto ilusiona al hincha de Cipo. El Monito ya está en casa.

“Mis compañeros me recibieron re bien, hay un lindo grupo. Hay muchos chicos nuevos y muchos que estaban en inferiores cuando me fui y que ahora han llegado y me alegra un montón”. “La gente de Cipo se va a encontrar con el mismo jugador, con algunas cosas mejoradas, un poquito más grande y por ahí con cosas muy diferentes a cuando me fui. Después, lo mismo de siempre, la entrega y el sacrificio, que no se negocian”. Daniel opazo delantero de Cipo y tercer refuerzo

“Lo tomo como un impulso”

Daniel Opazo regresó a Cipolletti para volver a tomar impulso en el fútbol nacional: “Por cosas que pasaron en San Juan, tomé la decisión de volver. La idea es agarrar ritmo y volver de la mejor forma a Newell’s. No es lo que quería bajar de categoría, pero son cosas del fútbol y esto lo tomo como un impulso. Tengo a la familia cerca, a mis amigos, eso me hace bien y esto tiene que ser parte del camino, nada más”, explicó con ilusión.