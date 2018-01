El MPN lo corre a Pechi con el contrato del EPAS

Explicaron que el contrato ya está cerrado, porque tiene el visto bueno de los funcionarios municipales, y que Pechi no lo suscribe con la intención de demorar el debate legislativo.

Nicola afirmó que el texto que presentaron es el definitivo, que “debería estar firmándose en poco tiempo” y que “no hay mucho más por hacer”. Acusó al intendente de dilatar el cierre del contrato para no asumir sus obligaciones como poder concedente.

Desde hace años, Quiroga mantiene una batalla discursiva con las autoridades del EPAS por el contrato de concesión. Ambas partes se acusan mutuamente de negarse a formalizar un acuerdo. Mientras, el organismo provincial se ocupa del servicio de agua y cloacas sin reglas claras.

Ayer, Millán y Nicola convocaron a los periodistas y se presentaron en la mesa de entradas del Deliberante, donde dejaron un voluminoso texto de más de 400 páginas, dirigido al presidente del cuerpo, Guillermo Monzani. Adjuntaron otros 18 ejemplares del mismo documento en formato digital, para distribuirlos entre los concejales.

Nicola aseguró que ese contrato es el que “está acordado con los funcionarios del Municipio y está listo para la firma, o sea que no es un borrador, es el documento final”. Sin embargo, se excusó de difundir el contenido, con el argumento de que no tenía claro si se trata de información reservada.

Millán acotó que el contrato del EPAS “está consensuado desde mayo del año pasado” y, a partir de ahí, sólo se incorporaron anexos que pidió el intendente “como el listado de personal, el reglamento del usuario, el convenio colectivo de trabajo y documentación que siempre estuvo disponible en la mesa”. Señaló que esas carpetas accesorias “es lo que dicen que están revisando” y no queda nada nuevo por agregar.

Sobre la objeción de Quiroga a que el gremio ATE ocupe un puesto en el directorio de EPAS, Millán aclaró que se trata de “la única excusa” que le queda en pie al intendente. Recordó que los trabajadores tienen un lugar en la conducción desde que se creó el ente, en 1987, y eso no va a cambiar.

Antes de retirarse del Concejo, Nicola advirtió que el contrato debería sancionarse este año y que si Quiroga no se decide a poner su rúbrica, “va a seguir incumpliendo las ordenanzas, pero la verdad es que ya no tiene excusas para no firmarlo”.

Un culebrón que parece interminable

El EPAS cumplió 30 años prestando el servicio de agua y cloacas en la ciudad y el intendente Horacio Quiroga lleva 20 reclamando un contrato de concesión. Tras tantas idas y vueltas, la discusión entre ambos sobre quién tiene la culpa de demorar el convenio ya se convirtió en parte del folclore neuquino. Es el culebrón de todos los veranos y la promesa infaltable de todas las campañas electorales. El único paso concreto que se dio hasta ahora es una ordenanza de 2011, que estableció el marco regulatorio y reconoció al EPAS como prestador exclusivo. Se tomó como antecedente una disposición de la Constitución de 2006, que extendió por 10 años las autorizaciones para prestar servicios públicos a todos los entes existentes.

Guillermo Monzani. Presidente del Concejo Deliberante

1. ¿Pueden empezar a tratar el contrato de concesión del EPAS sin la firma de Quiroga?

Recién una vez que viene al Concejo con el acuerdo del Ejecutivo, visado por el Ejecutivo y por las partes, ahí se trata. Es como se hace con el servicio de transporte o con CALF.

2. ¿Entonces van a esperar el documento firmado por el intendente?

Sí, y me parece que se tienen que limar algunas cuestiones antes, en las que tengo entendido que no había acuerdo entre las partes.

3. Nicola dijo que es un borrador...

Me parece que no es así; si no, tendríamos que haber tenido algún tipo de información del Ejecutivo.

