"El Municipio no puede justificar los sobrecostos en la tarifa de CALF"

Si bien estamos acostumbrados a una gestión que no acepta el disenso y mucho menos está abierta a consensuar, no deja de sorprender una declaración realizada esta semana a la prensa por el secretario de Coordinación y Gobierno, Marcelo Bermúdez.

Consultado acerca de la mala aplicación del aporte de capitalización, que grava en un 14% el consumo de los vecinos, Bermúdez dijo que ese concepto se utiliza para solventar el plan de obras de la cooperativa, el cual no se cobra como cargo fijo –como debiera ser– para no pagar el IVA. Una justificación que no explica por qué razón el Municipio está recaudando a través de la boleta de la luz.

De la forma en que se cobra el aporte de capitalización, hoy existe un excedente de 113 millones de pesos que van a parar a las arcas municipales; 113 millones de pesos que los usuarios de CALF pagamos al municipio a cambio de nada.

Es decir, que el Municipio capitalino no sólo perjudica a los usuarios de energía eléctrica con un cobro indebido y excesivo, sino que además produce un perjuicio al Estado nacional al evitar el pago del IVA.

Ante la falta de debate, lo mejor que podemos hacer con los funcionarios municipales es escucharlos. Durante su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Horacio Quiroga aseguró que CALF tiene una deuda con el Municipio. ¿Cómo es posible? A raíz de esos dichos, y estudiando el tema, desde el bloque del MPN descubrimos que el Ejecutivo recauda indebidamente a través de la factura eléctrica, donde impone sobrecostos del 27,5% sin ninguna relación entre el servicio y el consumo.

En el cuadro tarifario que la municipalidad de Neuquén le obliga aplicar a CALF, se identifican claramente tres ítems que están gravando el consumo domiciliario en forma incorrecta y que implican un sobrecosto de casi el 30% en las facturas que pagan los usuarios. Se cobra un 6% por uso del espacio público, un 6,5% por alumbrado público y un 14% por aporte de capitalización, los cuales se calculan sobre el consumo domiciliario individual de cada usuario, aunque los conceptos no tengan ninguna relación con este consumo.

La recaudación por estos conceptos implica que en el año se puede acumular un sobrante de más de 275 millones de pesos, de los cuales 162 millones van a las arcas municipales, motivo por el cual se torna posible proceder a la suspensión transitoria de su aplicación sin afectar el servicio que presta la cooperativa.

La composición de este excedente es de 8 millones mensuales por uso del espacio físico, 5,5 millones mensuales por exceso de recaudación en alumbrado público y 113 millones anuales de excedente en aporte de capitalización.

Consideramos que es necesario llevar a cabo una revisión integral de la tarifa a partir de la aplicación del nuevo contrato de concesión, pero es imperioso y posible suspender transitoriamente los tres ítems que están separados e identificados en la factura de CALF para bajar casi 30% en el próximo vencimiento de los usuarios sin afectación del servicio.

Y decimos que es una medida transitoria porque los números demuestran que, gracias a estos cobros indebidos, se está recaudando por demás.

Hoy el 20% de los usuarios no puede pagar las boletas por estas distorsiones que carga el Municipio. Debemos actuar de forma urgente o, de lo contrario, crecerá la morosidad y se afectará seriamente las finanzas de la cooperativa y, por ende, el funcionamiento del servicio eléctrico.

El bloque del MPN llevó al Concejo Deliberante una solución rápida, seria y responsable. Está en manos de Quiroga decidir si quiere pensar en los vecinos o si nos sigue perjudicando con estas distorsiones en las tarifas.