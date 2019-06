El neuquino Acuña fue uno de los mejores y se ganó el puesto

Aportó equilibrio, marca y proyección. Tuvo incluso acciones lucidas, como la combinación del primer tiempo con Lionel Messi, en una hermosa pared que culminó con un centro picante del ex Racing que por poco no termina en gol de otro ex Academia, Lautaro Martínez.

Además, a los 6 minutos del segundo tiempo también encaró a pura clase por la banda izquierda y llegó hasta el fondo, para lanzar un centro que fue despejado por un defensor venezolano en una zona caliente.

Con semejante actuación, no caben dudas de que Acuña debería continuar en el equipo en el clásico ante Brasil, nada menos que en las semifinales de la Copa América. Ni siquiera el gol que anotó su reemplazante Gio Lo Celso podría comprometer la titularidad del neuquino en el próximo compromiso.

El Huevo entró y no le pesó la camiseta como a otros. El zapalino siempre cumple. La provincia tiene que estar orgullosa de tener a semejante jugador y mejor persona, que viene desde muy abajo y que logró todo a base de esfuerzo. ¡Felicitaciones crack!

