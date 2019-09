El neuquino que intentará evitar que festeje Maradona

A propósito de Racing, el delantero Darío Cvitanich y el mediocampista Marcelo Díaz también serían de la partida en el Bosque, por la sexta fecha de la Superliga.

Cvitanich trabajó a la par de sus compañeros tras recuperarse de un dolor en una rodilla producto de un golpe que sufrió en el partido frente a Godoy Cruz y no había podido hacer fútbol con el resto del plantel durante el parate por la fecha FIFA. Por su parte, el chileno Díaz se recuperó de una sobrecarga muscular. Entonces, de no mediar inconvenientes el once sería: Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Díaz; Walter Montoya, Diego González o Matías Zaracho, David Barbona; Lisandro López y Cvitanich. Lo cierto es que un neuquino quiere ser el verdugo de Maradona en su regreso al país.

¿Osvaldo al Lobo?

Gimnasia necesita un 9 y suena el nombre de Daniel Osvaldo, retirado hace tiempo. El jugador no lo descartó. “Basta con ver 10 minutos un video de Maradona que te vuelven las ganas”, indicó.