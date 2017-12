"Ayer nos encontramos con que todos los bloques de la oposición han decidido no acompañar renovación con la empresa Pehuenche y nos quedamos con la incertidumbre y la posibilidad de que en el mes de marzo, si no se resuelve esta situación, podríamos volver al monopolio de autobuses Santa Fe-Indalo", advirtió en LU5 el concejal del Pro, Santiago Montorfano, en alusión a la Comisión de Servicios Públicos en la que no se consiguieron las firmas necesarias para sacar el despacho.

El edil admitió que están "muy preocupados", porque adujo que se había realizado un esfuerzo al sumar Pehuenche a la zona Este de la ciudad para descomprimir el área Oeste, y mejorar así sustancialmente la prestación de este servicio de transporte.

"En marzo si no encontramos madurez podríamos volver al monopolio de autobuses Santa Fe-Indalo y es llamativa y caprichosa la decisión de los concejales de la oposición", sostuvo Montorfano al tiempo que agregó: "Que se hagan cargo de decirles a la comunidad el no haber acompañado esta prórroga".

Dijo que a su entender, las razones para no apoyar la iniciativa de sus pares es que se trata de una "actitud burocrática" porque esgrimieron que "no se habían enterado a tiempo, cuando no es obligación del oficialismo avisar cuando vencen los servicios públicos porque deberían saberlo".

Dejó en claro que la única instancia que queda es sesión extraordinaria una vez que asuma este domingo del Concejo la nueva composición, a riesgo de quedar sin Pehuenche, con menos unidades y frecuencias.

