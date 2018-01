El oficialismo tildó a Zaffaroni como "vulgar operador político"

El miembro de la Cámara Baja aseveró que al ex juez "le queda grande" su cargo actual como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como también le "quedó grande" el cargo en la Corte Suprema de la Justicia.

En este sentido, Enríquez indicó que es "lamentable" que ocupe un lugar en el organismo de Derechos Humanos ya que consideró que “ha resuelto hace muchos años dejar el camino del Derecho para convertirse en un vulgar operador político”.

El diputado afirmó que Zaffaroni se equivoca en comparar los gobiernos de Macri y Menem con la dictadura y sobre el último gobierno no democrático sostuvo que el ex miembro de la Corte Suprema "fue juez y no osó asomar la cabeza para conceder hábeas corpus ni para denunciar las atrocidades que sucedían".

También sobre las polémicas declaraciones de Zaffaroni se refirió el diputado nacional Mario Negri. "La distancia entre sus deseos de que este gobierno se fuera cuanto antes y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen, no existe", señaló el legislador y jefe de bancada de Cambiemos.

