Aunque también muchos aseguran que lo que en verdad lo marginó fue haberle declarado la guerra mediáticamente a Messi y los históricos, luego de uno de los primeros amistosos en la era Scaloni, en el que aseguró: “Se respira otro aire”.

Este jueves llegó lo que se puede considerar como una respuesta direccionada a Scaloni. En su cuenta de Instagram publicó una imagen detallando sus estadísticas totales en el Neroazzurro y las de la actual temporada. Sí, al mejor estilo Wanda Nara, su polémica esposa y representante, hizo alarde de sus impactantes números.

Di María contra sus detractores

Quien sí estará en la Copa América y se acordó de sus detractores fue Angel Di María. "Quería demostrar que sí tenía que estar y escuchar a los pelotudos decir que ya está, que ya pasó. Tengo 31 años y bueno, si ya pasó, entonces ¿por qué sigo estando en el PSG?, ¿por qué me quieren renovar? o ¿por qué otros clubes me quieren?. Entonces me pongo eso en la cabeza y lo quiero demostrar", señaló el ex Central, a modo de descargo, en una entrevista con ESPN, desde el predio del club parisino. ¡Picante!

