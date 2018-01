El Pampa ya tiene a su once para los amistosos

El primero de ellos será mañana en Mar del Plata a las 22:10 frente al Defensa y Justicia del neuquino Gabriel Arias, e incluirá un mix de jugadores experimentados que no vienen teniendo rodaje y otros que no juegan a menudo en el Cuervo. El equipo formará con Devecchi (si Nicolás Navarro no se recupera); Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Víctor Salazar; Franco Moyano y Piris Da Motta; Alexis Castro, Leandro Romagnoli y Ruben Botta; y Nicolás Reniero.

Para el segundo amistoso que el Pampa tiene planificado para el sábado contra Argentinos en el estadio Pedro Bidegain a las 18, escogió los jugadores que terminaron jugando el torneo el año pasado. La alineación sería: Sebastián Torrico; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Juan Mercier, Facundo Quignon y Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi.