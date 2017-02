El Papa sigue dolido y respondiendo las críticas que recibió

Vaticano.- El papa Francisco calificó de “enemigos” a los que hablan mal de ellos y los “calumnian”, al tiempo que aseguró que “la represalia no lleva nunca a la resolución de conflictos”, por lo que pidió responder “con el bien”, luego de la serie de afiches y sátiras en su contra aparecidos en el Vaticano en las últimas semanas.

“Cuando hablamos de enemigos no debemos pensar en quién sabe qué persona está lejos nuestro, hablamos también de nosotros mismos, que podemos entrar en conflicto con nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares”, aseguró el pontífice durante el Ángelus de desde el balcón del palacio Apostólico. “Enemigos son todos aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian y nos hacen mal. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos estamos llamados a responder con el bien, que también tiene sus estrategias, inspiradas por el amor”, agregó el obispo de Roma, en una respuesta implícita a la serie de críticas de sectores conservadores en las últimas semanas.

Durante su mensaje frente a miles de fieles en la Plaza San Pedro, Francisco recordó que “ya en los evangelios queda de manifiesto que la ley del amor supera la del Talión, aquella del ojo por ojo, diente por diente”. Y agregó: “Hay que distinguir entre la Justicia y la vendetta, que nunca es justa”, sentenció antes de lamentar la “enemistad en las familias”.

“La represalia no lleva nunca a la resolución de los conflictos. Vos me la hiciste, yo te la devuelvo. Esto no resuelve los conflictos, ni es cristiano”, dijo el Papa.