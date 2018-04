El patinódromo de Melipal llevará el nombre de Maira Arias

Desde Mar del Plata donde reside desde hace más de un década trasmitió a LM Neuquén sus sensaciones por este merecido homenaje.

“Me acabo de enterar –dijo emocionada- porque amigos míos de Neuquén me etiquetaron con la novedad y, la verdad, fue una sorpresa muy grande. Es un reconocimiento que no esperaba y me emociona mucho porque es el lugar dónde yo empecé a patinar a los seis años”, contó rememorando sus comienzos en ese escenario cuando su mamá las llevaba para practicar un deporte que empezó como un complemento a las obligaciones escolares y terminó siendo una proyección de sus sueños.

"Allí empezó a dar mis primeros pasos con Roller que me prestaban en la escuelita municipal que funcionaba allí. Melipal además fue el barrio en el que viví hasta que a los 18 años me mudé para venir a Mar del Plata", contó la deportista.

Campeona Panamericana en Toronto 2015 y Mundial en Nanjing, China, en 2016, en 10.000 metros, compitió en doce mundiales convirtiéndose en la patinadora neuquina con más participaciones en torneos ecuménicos.

“Es muy bueno vivir esto que los reconocimientos te lo hagan en vida, y sobre todo ahora que todavía puedo calzarme los patines”, dijo entre risas. Todavía no me dijeron cuando se va a concretar la iniciativa porque lleva su tiempo, pero voy a estar allí cuando me llamen”, prometió Maira.

"Me puedo retirar tranquila"