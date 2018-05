El petrolero que atropelló, mató y huyó es culpable

Ayer, los jueces Diego Piedrabuena, Florencia Martini y Alejandro Cabral declararon culpable a Insulza por el homicidio culposo del 20 de mayo de 2017.

“En este caso se comprobaron dos agravantes: haber violado la señalización del semáforo y no haber dado socorro a la víctima, más allá de que se pudo probar que el conductor del vehículo estaba alcoholizado e iba a exceso de velocidad”, apuntó la querellante Marina Díaz.

Respecto de la fuga, Díaz explicó que no estuvo acreditado porque los jueces entendieron que dos horas después del accidente Insulza se entregó en la comisaría.

“La pena va de los tres a los seis años de prisión y nosotros consideramos que en el juicio de cesura vamos a pedir una pena de efectivo cumplimiento viendo que incurrió en más de un agravante”, señaló la querellante.

Por otra parte, Zulema, la mamá de Oñate, con lágrimas en los ojos señaló: “Quiero creer en la Justicia. Estoy muy contenta con mi abogada, porque esto lo hace gratis, yo no tengo dinero”, afirmó.

“Salimoss a bailar, tomamos alcohol pero no mucho”, afirmó el petrolero en una de las jornadas de juicio y recordó: “Cruzamos normal con semáforo en verde y al llegar a la intersección, siento un impacto en el lado derecho. Fue un segundo, no tuve reacción a nada, venía atrás de un ómnibus, pero me percaté de que podría haber sido una persona”, dijo Insulza respecto del accidente trágico por el que podría terminar en prisión.

