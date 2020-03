Estos vuelos no son regulares, si bien no son sanitarios, tienen mucho de ellos. Los pilotos no tuvieron contacto con los pasajeros, uno de los baños quedó exclusivo para la tripulación y entre la cabina y los asientos quedó una hilera vacía.

Gustavo Caramello

"Nosotros fuimos de forma voluntaria, en mi caso me informé bastante. Hablé primero con un médico infectólogo amigo y el pediatra de mi hijo y ambos me confirmaron que Gino no tendría riesgos. Otras decisión hubiera tomado si viviera con mis padres que son mayores", contó Caramello, quien además explicó que se puso como voluntario para regresar argentinos varados en el exterior por el coronavirus y no sabía qué vuelo le tocaría, y finalmente supo que era el primero.

El vuelo salió de Ezeiza vacío y tardó 8.51 minutos en llegar en Miami. La tripulación bajó para hacer los trámites en aduana y migraciones. Desinfectaron el avión y subieron los 270 argentinos que estaban en Estados Unidos.

"Yo estoy muy contento de haber estado en ese vuelo. Además como todo va mutando minuto a minuto no se sabe qué va a pasar. Se prevé hacer otros vuelos, pero como los países van cerrando espacios aéreos capaz no se pueden hacer todos los vuelos que la empresa quiere", expresó el piloto neuquino.

Caramello dijo que muchas veces es castigada Aerolíneas Argentinas por ser una empresa nacional y dijo que con esto quedó demostrado que "no tiene solo un fin de ganar plata, sino también un fin social".

"Yo lo hice porque creo que era devolverle un poco al país de todo lo que nos da, como empresa y como persona. También es parte de nuestro trabajo, como el bombero voluntario cuando va a apagar el fuego, o el médico o enfermeros que hoy son los que están más expuestos pero van igual, no tienen muchas chances de decir que no. Yo sí la tenia pero opté por ir", expresó.

El piloto neuquino contó que estaban las condiciones de seguridad y que le parecía "importante" hacerlo.

Además, recordó que en sus inicios en la carrera en Neuquén juntó muchas horas de vuelo al realizar vuelos sanitarios dentro de la provincia para el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

"Este no era un vuelo sanitario, pero yo sé lo importante que es el traslado para las personas. Y cuando llegamos y nos aplaudían fue muy gratificante", confesó.

