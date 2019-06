El Pipa Benedetto analiza su continuidad en Boca

El Pipa se mostró reacio a hablar de su futuro profesional y recordó que a fines del año pasado, después de la derrota con River en la final de la Copa Libertadores, también se especuló con su partida y finalmente permaneció en el club.

“No voy a hablar de mi futuro. El semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar. Dicen ‘está al caer una oferta de Estados Unidos’, pero no sé qué significa eso: está o no está”, sentenció.

Benedetto, de 29 años, llegó a Boca a mediados del 2016, procedente del América de México, y en marzo pasado firmó la renovación de su contrato hasta el 2021.

En 2016, su primera temporada en Boca, el Pipa jugó 14 partidos y marcó nueve goles. Al año siguiente se destapó anotando 26 goles en 28 partidos. El año pasado estuvo lesionado el primer semestre y en el segundo volvió con 14 partidos, en los que marcó cinco goles. Pero en lo que va de 2019 ya jugó 20 partidos y solamente la mandó al fondo de la red en cinco ocasiones. El ex Arsenal suma 475 minutos sin convertir.

En la actualidad sufre una sequía de goles que se manifestó con notoriedad en la final con Tigre. “Estoy muy salado, pero son rachas que puedo tener como delantero. Cuando no tiene que entrar (la pelota), no va a entrar”, definió.

“En el partido de ayer (por el domingo) intenté convertir constantemente y no se me pudo dar. Ahora viene un parate que me puede servir para descansar la cabeza y estar con la familia”, concluyó.

“No me importa lo que digan de afuera, sé la clase de persona que soy y también lo sabe mi familia, amigos y el plantel”.Darío Benedetto. El delantero habló sobre las críticas que recibe

Críticas del Patrón

En tanto, respondió a las duras críticas por parte de Jorge Bermúdez, quien alentó a irse a los futbolistas del plantel de Boca que “estén acostumbrados al fracaso”.

“Puede decir lo que quiera, pero no hace falta estar matando a todos para recordar que sos ídolo”, criticó. “Al ídolo se lo recuerda por lo que hizo en el club”, sentenció.