El Pity se desgarró y se pierde el duelo ante el Flamengo

Luego de hacerse los estudios y recibir la noticia el propio jugador declaró: “Hasta ahora no llegó ninguna oferta, estoy tranquilo. Ojalá no haya sido mi último partido en la cancha de River. Si fue así es una tristeza, me hubiera gustado terminarlo”.

Además, el Pity hizo un balance de lo que fue el año al que calificó de muy positivo. “Cumplimos los objetivos menos clasificar a la Libertadores, pero tenemos otras alternativas para poder hacerlo. Lo del último tiempo fue muy bueno”, aseguró.

Por último, le tiró un palito a Boca, el rival de siempre. “A nosotros nos dolió lo de Lanús y a ellos les va a seguir doliendo lo de la final. Con ellos logramos pasar un poco el dolor, pero a ellos ni con el torneo se les pasa”, lanzó.